5.Jahrestag : Selena Gomez rockte Wien!

17.09.2018, 20:06 Uhr

Heute vor genau 5 Jahren brachte US-Sängerin Selena Gomez über 5 Tausend kreischende Fans die Wiener Stadthalle zu schreien ...

17.September 2013, 19.30 Uhr die Vorband mit DSDS-Star Daniele Negroni eröffnete das Konzert des Weltstars Selena Gomez in Wien. Um 20.00 Uhr kam die hübsche brünette auf die Bühne und legte eine krasse Bühnenperformance hin. Mit ihren Hits wie "Hit the Lights", oder "Come & Get it", brachte Selena ihre Fans in der Wiener Stadthalle zu kreischen. Über 5 Tausend Fans waren in der Stadthalle zum Gomez zu sehen. Selena die damals ihr Album "Stars Dance", auf dem Markt brachte kam in rahmen ihrer Tournee nach Österreich.Bekannt wurde Sie vor allem durch die Disney Channel Serie "Die Zauberer vom Waverly Place". Heute ist Gomez eine erwachsene Frau diese bereits an ihrem 6.Studio Album arbeitet und mega erfolgreich ist.