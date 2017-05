Die neue Seite von Miley Cyrus: Neue Single "Malibu" ab 11.Mai, Neues Album und ihre Liebe zu Liam!

04.05.2017, 19:31 Uhr

Keine Drogen, Kein Alkohol, nie wieder Sex sells - Miley Cyrus ist komplett "Clean" die Ex-Hannah Montana-Darstellerin zeigt sich jetzt wieder brav und natürlich und kehrt mit einer neuen Single & Album zurück ...

Ist das wirklich Miley Cyrus auf dem Cover der neuen Ausgabe des "Billboard"-Magazine? JAA! Miley die bekannt für Sexsells ist zeigt jetzt ihr altes "Ich" wieder. Die Sängerin verriet im Interview mit Billboard, das sich die 24-Jährige absofort wieder ändern wolle, Keine Drogen und nie wieder Sex sells. Wie Cyrus sagte hatte sie in den letzten Jahren einige "Phasen", die nicht sehr "Jugendfei" waren. Knappe Kleidung (oder sogar Splitternackt), Drogen, Alkohol und vor allen Sex sells. Jetzt will sich der Ex-Hannah Montana-Star eher in die "ruhige Zone" begeben. Unter anderem ist sie wieder frisch verliebt mit ihrem Verlobten, wo dieses Jahr wahrscheinlich noch die Hochzeitsglocken läuten werden. Wie Sie verriet bringt Liam ihr "Glück, und macht sie immer Happy", woraufhin Cyrus ihren Verlobten jetzt einen neuen Song geschrieben hat.

Neue Single "Malibu", & Neues Album noch dieses Jahr

Wie Miley gestern Abend angekündigt hat kommt am 11.Mai ihre neue Single "Malibu" auf dem Markt. Die Single wird auf ihren neuen kommenden Album ebenfalls drauf zu hören sein. Das Meisterstück soll noch dieses Jahr erscheinen, wie sie im Billboard schrieb. Der Song "Malibu" handelt von der Liebe zu Liam, den Song hat Cyrus auf ihren Weg zu "The Voice" (war Jury Coach) geschrieben. Unter anderem wird Miley's Album auf Country/Pop umgestellt, wie die hübsche Blondine jetzt sagte. Wir sind gespannt Miley wieder auf der Bühne "Willkommen" zu heißen, vielleicht sehen wir Mrs. Cyrus ja im nächsten Jahr wieder auf Tournee.