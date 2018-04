Kampf um den Maibaum zwischen Aspern und Essling

30.04.2018, 12:08 Uhr

Nach dem Diebstahl im vergangenen Jahr lautet die Devise bei den Aspernern: Den Maibaum um jeden Preis verteidigen. Die Wache wurde dementsprechend aufgestockt. Ob es die Esslinger wieder geschafft haben, den Baum zu stehlen?

DONAUSTADT. Beim Maibaumaufstellen herrschte noch die berühmte Ruhe vor dem Sturm. Unter Anwesenheit der Lieblingsnachbarn und zugleich Rivaeln aus Essling wurde am Asperner Siegesplatz die Trophäe in Baumform aufgestellt.Im vergangenen Jahr schafften es die Esslinger Freaks, den Maibaum zu stehlen – diese Schmach wollten sich die Asperner, allen voran die Mitglieder der Kultband Wiener Wahnsinn – heuer nicht mehr erleben. Deshalb wurde die Maibaumwache verstärkt. Die Esslinger versuchten zwar mehrmals, den Maibaum zu stehlen, doch diesmal hatten sie kein Glück. Damit ist gesorgt, dass der Baum auch beim großen Maibaumfest heute Nachmittag dort steht, wo er hingehört.

Maibaumfest mit Wiener Wahnsinn



Ab 15 Uhr steigt das große Fest in der Zachgasse. Kinderkarussell und Luftburg sorgen für Spaß bei den kleinen Gästen. Ein musikalisches Highlight ist der Auftritt von Stephan Heiner und Börns Funky Fingers am Nachmittag. So richtig rund geht es dann garantiert beim Heimspiel von Wiener Wahnsinn bis ca. 21 Uhr. Im Anschluss daran wird bei der Maibaum After-Show-Party im Roten Hiasl, Biberhaufenweg 228, mit DJ noch ordentlich weitergefeiert.