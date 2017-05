Neues Ärztezentrum für die Donaustadt

08.05.2017, 14:09 Uhr

Im Herbst eröffnet ein Primärversorgungszentrum beim Donauspital. Ziel: Weniger Ansturm auf Ambulanzen. Ursprünglich war die Eröffnung bereits für 2015 geplant.

DONAUSTADT. Was lange währt, wird endlich gut. So oder so ähnlich lautet das Motto hinsichtlich der Primärversorgungseinheit PHE in der Donaustadt. Ab Herbst sollen hier Allgemeinmediziner eine Erstversorgung der Patienten garantieren.Ursprünglich war die Eröffnung bereits für 2015 geplant. Doch die Suche nach Ärzten sowie die Einigung mit dem Eigentümer gestaltete sich schwieriger als gedacht. Nun hat die erste Allgemeinmedizinerin den Vertrag unterschrieben und wird in wenigen Monaten das Dachgeschoß in der Zschokkegasse 140 beziehen.Insgesamt werden drei Allgemeinmediziner, Pflegekräfte sowie Therapeuten Patienten betreuen und bei Bedarf an entsprechende Fachärzte weiterleiten. Mit dem Ziel, die Ambulanzen des gegenüberliegenden Donauspitals zu entlasten.

Standort umstritten

Wie das genau funktionieren soll, erklärt Gesundheitsstadträtin Sandra Frauenberger: "Die Öffnungszeiten sind zumindest 50 Stunden während der Woche, auch an Tagesrandzeiten. Die enge Kooperation im Versorgungsteam ermöglicht eine umfassende Betreuung und somit mehr Zeit für die Patienten sowie weniger Aufwand für Facharzt- und Ambulanzbesuche."Weniger begeistert vom Standort sind die NEOS Donaustadt mit Obmann Ferdinand Maier. "Es ist zwar gut und wichtig, dass das Versorgungszentrum endlich kommt, aber zuerst muss man erheben, wo Primärversorgungseinheiten sinnvoll sind." Eine solche Bedarfserhebung könnte ergeben, dass beispielsweise in der Berresgasse, wo gerade viele Wohneinheiten entstehen, ein solches Zentrum gebraucht wird. Außerdem fordert Maier weitere Fachärzte im Primärversorgungszentrum: "Wir haben im Bezirk einen eklatanten Mangel an Kinderärzten. Es muss also alles dafür getan werden, dass sich hier zusätzlich zur Allgemeinmedizinerin auch ein Kinderarzt ansiedelt."Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy spricht sich für den gewählten Standort aus: "Das Versorgungszentrum ist eine absolut notwendige Maßnahme. Der Standort ist durch die Nähe zum SMZ-Ost und die gute öffentliche Anbindung ideal gewählt."