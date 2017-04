Pretty Little Liars: Aria stellt sich auf die dunkle Seite von A.D. gegen die Liars und Ezra!

26.04.2017, 19:13 Uhr

Schock Nachricht für die Fans von Aria in "Pretty Little Liars", denn jetzt hat die Darstellerin Lucy Hale verraten das Aria auf die dunkle Seite wechselt ...

Tja, das wars mit "sweet & nice" für Aria Montgomery, denn die unschuldige einer der 5.Liars stellt sich in der 7. & letzten Staffen von "PLL" auf die dunkle Seite. Wie Lucy Hale bereits angedeutet hat werden viele Fans von Aria überrascht werden. Denn A.D. zwingt Aria sich gegen ihre Freundinnen Spencer,Alison,Hanna und Emily zu stellen. Selbst ihr Verlobter Ezra muss um die Liebe fürchten. Laut Rumors soll Aria auch Sydney attackieren. Was genau passiert erfahren wir in der 7x15 Episode von "Pretty Little Liars" die am 16. Mai in den USA ausgestrahlt wird. Bei uns starteten die letzten 10.Folgen mit dem Namen "Playtime" am 11.Juni auf TNT Serie.