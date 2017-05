Pretty Little Liars - Aufgedeckt: Aria zeigt ihr Wahres Gesicht, Gemeinsame Sache mit A.D. im A-Team!

10.05.2017, 21:46 Uhr

Gestern Abend wurde in den Vereinigten Staaten die 7x14 Episode von "Pretty Little Liars" gezeigt und Aria ist nun mit Sydney im "A-Team" unter deren Anführer Über A "(A.D.) ist ...

Das Geheimnis ist gelüftet oder sozusagen einige, denn gestern bei den "Pretty Little Liars" in den USA wurde einiges Aufgedeckt denn wie wir jetzt herausgefunden haben ist der wahre Mörder von Alison's Mutter Jessica DiLaurentis, Mary Drake die eigene Schwester. Auch Spencer hat sich mit ihrem Vater ausgesprochen, der ihr gebeichtet hat das ihre Leibliche Mutter Mary, Jessica ermordet hat. Unter anderem mussten wir mit ansehen wie eine der Liars, Aria jetzt auf die dunkle Seite des "A-Teams" gehört. Aria weiß als einzige der Liars das Sydney hinter den ganzen Spielchen steckt, doch wer Über A (A.D., Die/Der Anführer/in) ist muss sich Aria erarbeiten denn das bleibt noch bis zur letzten Episode geheim. Was uns erwartet ist das Aria sich gegen ihre Freundinnen Alison, Emily, Spencer und Hanna stellen wird. Auch Ezra stellt Aria unterdruck, Er muss sich gegen Nicole für Aria entscheiden. Für wen sich Ezra entscheidet und ob "Ezria" noch ein Happyend bekommt das werden wir in den letzten 6.Episoden noch erfahren. In Deutschland strahlt TNT Serie die letzten 10.Folgen am 11.Juni aus.