Tag des offnen Bienenstock in der Seestadt Aspern

Am 21. Mai ist es heuer wieder so weit. Beim österreichweit stattfindenden Tag des offenen Bienenstock nimmt auch BIENpunktWIEN in Kooperation mit dem Cafe Leo Seestadt Aspern teil.

Interessantes Programm

Von 11:00 bis 17:00 Uhr wird Besuchern direkt vor dem Cafe Leo alles Wissenswerte über die Imkerei und die spannende Welt der Bienen näher gebracht. Besucher können den ersten Honig von heuer selbst schleudern, verkosten und es kann auch eine kleine Kostprobe mit nachhause genommen werden. Die unterschiedlichen Imkerwerkzeuge und weiteres Zubehör können betrachtet und ausprobiert werden. Ein Schaubienenkasten ermöglicht einen Blick in die faszinierende Welt der Bienen und im angrenzenden Anna-Arendt-Park wartet ein Pop-up Bienenlehrpfad mit fünf Stationen auf die Besucher.Zu jeder vollen Stunde werden Führungen zum Bienenstand angeboten, hier kann sich jeder der sich traut als Imker probieren.