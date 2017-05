Vienna Pink Dragons: In einem Boot gegen den Brustkrebs

02.05.2017, 12:05 Uhr

Die Drachenbootgruppe Vienna Pink Dragons hilft Betroffenen, beim gemeinsamen Paddeln neue Kraft zu tanken. Am 6. Mai können Interessierte selbst Platz im Boot nehmen.

DONAUSTADT. Wenn man die Mitglieder der Drachenbootgruppe Vienna Pink Dragons bei ihrem Training an der Alten Donau beobachtet, würde man nicht vermuten, dass sie ein schweres Schicksal teilen. Sie alle hatten oder haben Brustkrebs. Doch sich zu Hause verkriechen und ihrem Schicksal zu ergeben, kommt für die Pink Dragons nicht in Frage. "Ich komme her, um mich mit anderen auszutauschen, zu lachen, zu sporteln und für einige Stunden nicht an meine Krankheit zu denken", so ein Mitglied zum wöchentlichen Zusammentreffen.Vor fünfeinhalb Jahren erhielt Vienna-Pink-Dragons-Mitbegründerin Svenja Franke-Bruhn die Diagnose Brustkrebs. Nach dem anfänglichen Schock war einer ihrer ersten Gedanken: "Jetzt habe ich einen Platz im Boot." Damit meinte die Sportlerin einen Platz in einem Drachenboot der Pink-Paddling-Bewegung, die 1996 gegründet wurde. Damals lebte Franke-Bruhn in Neuseeland, wo die Sportart für Brustkrebsbetroffene bereits seit Langem bekannt und auch medizinisch anerkannt ist.

Sportliche Therapie bei Brustkrebs

Neue Mitglieder gesucht

Kostenloser Info- und Schnuppertag

Studien haben bewiesen, dass regelmäßige sportliche Betätigung nach einer Brustkrebsbehandlung das Risiko eines Rückfalls senken kann. Die Idee dazu stammt ursprünglich von Donald McKenzie, der in Kanada damit begann.In Österreich erhalten die Vienna Pink Dragons unter anderem von Dr. Richard Crevenna vom AKH medizinische Unterstützung.Der Experte schildert die Vorteile dieser Sportart so: "Regelmäßige, moderate körperliche Aktivität kann nicht nur die Leistungsfähigkeit und die Lebensqualität verbessern, sondern auch positive Effekte auf das Überleben haben. Bei Brustkrebspatienten kommen beim Paddeln noch zusätzliche positive Effekte auf die Beweglichkeit des oft in Mitleidenschaft gezogenen Schultergürtels hinzu, der trainiert wird."200 Teams gibt es weltweit, aber in Österreich war diese Methode der Rehabilitation für Brustkrebsbetroffene bislang unbekannt. Gemeinsam mit Nina Kerres gründete Franke-Bruhn deshalb im Frühjahr 2015 die erste österreichische Pink-Paddling-Gruppe mit Sitz in der Donaustadt. Große Unterstützung erhalten die Mitglieder dabei vom Drachenbootverein Vienna Dragons, der zu den erfolgreichsten Vereinen Österreichs zählt.Aktuell hat die Sektion der Vienna Dragons sieben aktive Mitglieder, doch es ist noch Platz für viele mehr im pinken Drachenboot. "Wir wollen zeigen, dass man trotz Brustkrebs ein aktives und erfülltes Lebens führen kann. Deshalb können bei uns alle Brustkrebsbetroffenen unabhängig von Alter, Fitnesslevel, Hintergrund und Zeitpunkt der ursprünglichen Behandlung mitmachen", so Franke-Bruhn. Selbst wenn man sich körperlich einmal nicht so fit fühlt, kann man im Boot mitfahren und jederzeit pausieren. Und manchmal hilft schon allein die Auszeit an der Alten Donau, um sich besser zu fühlen und neue Kraft zu tanken.In Verbindung mit Europa Donna Austria laden die Vienna Pink Dragons zum großen Informations- und Schnuppertag an die Alte Donau ein. Am Samstag, 6. Mai, ab 14 Uhr in der Florian-Berndl-Gasse 16, 1220 Wien. Anmeldung bis 5. Mai auf www.EuropaDonna.at