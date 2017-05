Wir machen Seestadt! Marktplatz der Initiativen

Mit „Wir machen Seestadt!“ feiert das größte Stadtentwicklungsgebiet Wiens seine Vielfalt an BewohnerInnen-Initiativen und - Aktivitäten. Rund 30 Initiativen, die Gemeinwohl und Nachbarschaft fördern, Ehrenamt in den Mittelpunkt stellen oder für interkulturellen Austausch bzw. interreligiösen Dialog stehen, präsentieren sich ab 14.00 Uhr mit einem abwechslungsreichen Angebot am Maria-Trapp-Platz: von Foodcoop, Gemeinschaftsgarten und SeestadtSouvenirs, über Kräuterinitiative, Kunst im Seestern, SeestadtRadio und Vienna Lake Side Music Academy, zu Campus der Religionen, Sportinitiativen, Waste-Cooking, Radagenda, Machbarschaft u.v.m. Das Stadtteilmanagement ist mit einem Infostand vor Ort und Anlaufstelle für Menschen mit innovativen Ideen für die Seestadt. Kinderschminken und Basteln runden das festliche Programm für die jüngsten Gäste ab.Mit dem Marktplatz der Initiativen bietet das Stadtteilmanagement Seestadt aspern allen Interessierten die Möglichkeit sich über die SeestadtInitiativen und deren Selbstorganisation zu informieren und zu vernetzen. Das gemeinschaftlich organisierte Fest stärkt die Gemeinschaftsbildung eines Stadtteils im Werden.„Wir möchten mit dem Marktplatz der Initiativen einen AHA- und OHO-Effekt erzeugen, genießen was da ist und zeigen, in was für einer tollen Stadt wir leben“, so das Organisationsteam der Veranstaltung.Das Stadtteilmanagement Seestadt aspern ist Anlaufstelle für alle Menschen, die in der und rund um die Seestadt wohnen, arbeiten und lernen sowie für Interessierte. Das Team des Stadtteilmanagements begleitet neue BewohnerInnen beim Ankommen, fördert eine lebendige Nachbarschaftsentwicklung, informiert zu aktuellen Entwicklungen rund um die Seestadt und unterstützt bei der aktiven Mitgestaltung im Stadtteil.