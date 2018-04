Gute Zeiten - SOEBEN ERSCHIENEN

20.04.2018, 02:36 Uhr

CHRISTIAN ANGERERGUTE ZEICHENEin Buch zur Beschäftigung mit der Zeit des Nationalsozialismus und für Jugendliche zur Vor- und Nachbereitung einer Exkursion in die KZ-Gedenkstätte Mauthausen.Den persönlichen Erinnerungen von Iakovos Kambanellis, seinen Gedichten, die von Mikis Theodorakis zur Mauthausen Cantata vertont wurden, und den Bildern von Elena Strubakis sind Fragen und weiterführende Informationen beigestellt.

Prosa, Lyrik und Bilder laden ein, sich auf unterschiedlichen Wegen dem Thema zu nähern.„Ich finde den Text und die Bilder sehr ergreifend und angemessen, die klug formulierten Fragen geben den Jugendlichen sicher eine gute Hilfestellung in die Hand, sich dem so schwer Fassbaren zu nähern.Geeignet ab dem 12., jedenfalls ab dem 13. Lebensjahr.“Katrin WexbergStudien- und Beratungsstelle für Kinder-und JugendliteraturBestellungen, bitte, an ephelant.verlag@aon.atwww.ephelant-verlag.at; ISBN:978-3-90076