12.10.2017, 18:25 Uhr

Das WA Sternturnier findet am 17.02 und 18.02.2018 am Artemis Standort Contiweg statt.128 Schützinnen und Schützen des österreichischen Bogensportverbandes werden wieder zeigen was sie können.Neue Wiener Rekorde stehen auf der Todo Liste :-)Die Ausschreibung und alle Informationen zu dem Turnier finden Sie auf der Homepage des UBSC Artemis