Beim Lustenauer Pensionistenverband (PVÖ) geht es wieder los. Neulich trafen sich daher über 50 Personen im Stockstüble zum obligatorischen Grillfest, musikalisch begleitet von Musiker Andi. Seine Darbietungen waren das perfekte Mittel gegen den Lockdown-Blues. Wie jedes Jahr kredenzte Fritz ein Gläschen Sekt, bevor man sich mit selbstgebackenen Kuchen und Kaffee verwöhnen ließ. Umrahmt wurde das Fest von Andi, der die Wünsche der Pensionisten musikalisch erfüllte. PVÖ-Landespräsident Manfred Lackner mit Gattin und Landessekretär Hubert Lötsch, ebenfalls mit Gattin, ließen es sich trotz Urlaub nicht nehmen, mit uns zu feiern. Beim Plaudern und angeregten Gesprächen verging die Zeit wie im Fluge und man freute sich auf die guten Grillspezialitäten und Salate, die vom Chef des Stockstüble, Manny, angeboten wurden. Die warmen Temperaturen förderten das gemütliche Beisammensein, so dass man erst am späten Abend an Aufbruch dachte.