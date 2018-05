KÜCHEN: DER TEUFEL IM DETAIL

07.05.2018, 00:00 Uhr

Küchenplanung vor der Küchenplanung spart Zeit und Nerven

Küchenkäufer denken an viele Dinge: Regale, Hochschränke, Elektrogeräte und Spülbecken. Was oft aber vergessen wird und auch aus mangelndem Fachwissen gar nicht berücksichtigt werden kann, ist die sinnvolle Planung aller Installationen.Bis zu 20 Steckdosen braucht eine gut ausgestattete Küche mit den entsprechenden Kleingeräten. Zudem ist die Küche der meistgenutzte Raum: Netzwerk- und Fernseh-Anschlüsse sind eine Investition in die Zukunft.Den perfekten Partner für die Planung und Umsetzung Ihrer neuen Küche erkennen Sie rasch daran, dass er Ihnen Fragen stellt, auf die Sie von selbst nicht gekommen wären.Mit richtiger Anschluss- und Installationsplanung: die perfekte Küche. Groiss Wohnkultur, www.groiss.at