Auch dieses Jahr geht es in St. Thomas WILD zu!

13.05.2017, 18:27 Uhr

Wie auch im Vorjahr steht die Regionalität und Qualität der Verkostung im Vordergrund. An beiden Tagen werden Speisen serviert, die aus der Produktion der heimischen Landwirtschaft und den heimischen Wäldern stammen, u.a. Carpaccio vom Reh, Rehragout,... Das verspricht Genuss auf höchstem Niveau!

An diesem Pfingstwochenende werden nicht nur die Gaumen sondern auch die Ohren verwöhnt: Der Dämmerschoppen wird von der Thominger Brass Connection gestaltet und am Montag umrahmt der MV St. Thomas den Frühschoppen.Nicht nur das vorzügliche Essen und die gute musikalische Unterhaltung laden zum Verweilen ein, sondern auch das wunderschöne Ambiente im Innenhof beim "Pührer" (Roiter in Straß).Der MV St. Thomas, die Ortsbauernschaft und Jagdgesellschaft St. Thomas freuen sich auf zahlreichen Besuch!