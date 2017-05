Dämmer - und Frühschoppen MV St. Thomas

Roiter in Strass, "Pührer" , Straß 7 , 4732 Straß AT

Nachdem der Frühschoppen mit der Ortsbauernschaft und Jagdgesellschaft St. Thomas im letzten Jahr so ein großer Erfolg war, dürfen wir euch auch dieses Jahr zu einem Dämmerschoppen am SA, 3. Juni, sowie zu einem Frühschoppen am MONTAG, 5. Juni, einladen!



Auch heuer steht die Regionalität und Qualität der Verkostung im Vordergrund. An beiden Tagen servieren wir Speisen aus den heimischen Wäldern, u.a. Carpaccio vom Reh, Rehragout,...



An diesem Pfingstwochenende verwöhnen wir nicht nur Eure Gaumen sondern auch Eure Ohren:

Samstag: Dämmerschoppen und Bar mit der Thominger Brass Connection

Sonntag: Messe mit der "Música Atmósphera" (Bläsersextett) in der Pfarrkirche St. Thomas

Pfingstmontag: Frühschoppen mit dem MV St. Thomas



Wir freuen uns schon auf Euren Besuch!