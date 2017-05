Flower Power. Gesund und schön mit der Kraft von Blüten und Kräutern

Nach einer kurzen Wanderung in St. Marienkirchen/P. am Samstag, dem 27. Mai stellen wir aus den gesammelten Kräutern einfache Kosmetika ohne chemische Zusatzstoffe selbst her.

Pflege- und Heilsalben selber machen hat eine lange Tradition. Gerade im Mai stehen uns eine Fülle an duftenden und heilenden Blüten von Rosen, Linde, Johanniskraut und andere Heilkräuter zur Verfügung, aus denen wir ganz leicht Pflegecremen, Heilsalben, Blütenwasser und auch Besonderheiten wie Blütenzucker, ohne chemische Zusatzstoffe selber herstellen können.

Nach kurzen Führung durch den wunderschönen Natur-Garten von Familie Fischer werden Kräuter und Blüten gesammelt und verschiedene Pflege-, Heil- und Genussmittel für den Eigenbedarf hergestellt. Zwischendurch gibt es eine gemütliche Kaffeepause im Garten.Termin: Samstag, 27. Mai 2017, 14 bis 18 UhrTreffpunkt: Gemeindeamt St. Marienkirchen/P., Kirchenplatz 1Kosten: € 32,- / inkl. Rezepte, aller benötigten Zutaten und Materialien, Kräuterbroschüre, Kaffee & KuchenLeitung: Maria Mach (Natur- und Landschaftsvermittlerin, Drogistin)Anmeldung: im Naturpark Büro (Tel: 07249/47112-25)