Jubiläumsfest: 30 Jahre Samariterbund Alkoven

Zum 30-Jahr-Jubiläum des Samariterbunds Alkoven wird von Freitag, 19. Mai bis Sonntag, 21. Mai gefeiert. Am Bauhofgelände findet eine Benefizveranstaltung statt. Am Freitag kommen um 19.30 Uhr die "Voigas Plattler", im Anschluss Marc Pircher. Am Samstag sorgen "The Grandmas" und das DJ-Duo "2:tages:bart" für gute Stimmung. Lustig wird es nochmal am Sonntag beim Frühschoppen ab 9.30 Uhr. Parallel findet ein Tag der Einsatzkräfte mit folgenden Organisationen statt: Feuerwehr, Samariterbund, Rotes Kreuz, Polizei, Zivilschutzverband, Bundesheer sowie ÖAMTC mit Rettungshubschrauber Christophorus 10. Ebenfalls werden Hubschrauberrundflüge (Buchung direkt vor Ort) angeboten. Infos auf www.bistadabei.com