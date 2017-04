Scharten treffen sich zum "Brunch im Grünen"

Köstlich wird es am Sonntag, 7. Mai beim "Brunch im Grünen" in Scharten. Um 10 Uhr trifft man sich bei der Evangelischen Toleranzkirche in Unterscharten. Die beiden Landschaftsvermittlerinnen Maria Mach und Brigitte Gaisböck geben wertvolle Tipps und Hintergrundinformationen zum Kräutersammeln und erläutern die Wirkung der Pflanzen als Heilmittel. Die beim Spaziergang gesammelten Kräuter werden auch gleich zu Speisen und Getränken, wie Kräuterpralinen, Blumenbrot, Aufstrichen oder Kräuterlimonaden verarbeitet. Für gute Stimmung sorgt schöne Harfen- und Querflötenmusik.Übrigens: Bei Schlechtwetter besteht die Möglichkeit, den "Brunch im Grünen" in den Obstlehrgarten (4076 St. Marienkirchen/Polsenz, Furth 31) zu verlegen.Kosten sind 18 Euro, 6 Euro für Kinder. Anmeldung im Naturpark-Büro unter Tel. 07249/47 112-25 oder auf deren Homepage