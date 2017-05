Soroptimist Club Eferding lädt zum "Flohmarkt für den guten Zweck"

AT

Die Damen des Soroptimist Club Eferding halten ihren jährlichen Flohmarkt am Samstag, 20. Mai. In der Schmiedstraße (ehemaliger Schlecker) kann von 8 bis 12 Uhr tolle Sachen – Kleidung, Schuhe, Taschen sowie Geschirr, Bücher und Bilder – gekauft werden. Der Reinerlös ist für wohltätige Zwecke bestimmt, so kann jede/r mithelfen, Bedürftige aktiv zu unterstützen. Der Flohmarkt findet bei jeder Witterung statt.