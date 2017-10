Tag des offenen Ateliers bei Evelyn Kreinecker

PRAMBACHKIRCHEN (fui). Am Samstag 21. und Sonntag 22. finden wieder die oberösterreichweiten Tage des offenen Ateliers statt. Auch die Eferdinger Künstlerin Evelyn Kreinecker öffnet die Pforten für Neugierige und Interessierte. Diese Gelegenheit eignet sich bestens, um bei einer Tasse Kaffee oder einem Gläschen Wein mit der Künstlerin ins Gespräch zu kommen und die Arbeiten des letzten Jahres kennenzulernen.

Das Atelier von Kreinecker befindet sich in der Hauptstraße 31 in Prambachkirchen und ist an den beiden Tagen von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr geöffnet.