Vernissage Sylvia Kneidinger

Über einige künstlerische Umwege fand Sylvia Kneidinger 2006 zur Acrylmalerei. Sie hat sich mit Leib und Seele der gegenstandslosen Malerei verschrieben. In ihren Arbeiten spiegelt sich die jeweilige Stimmung der Künstlerin wieder. Mal zeichnen sich ihre Bilder durch einen intensiven Farbauftrag und lebendige Strukturen aus, mal sind sie fein und filigran gestal- tet. Die Interpretation ihrer zumeist titellosen Arbeiten soll dem Betrachter obliegen. Genau wie die Malerin selbst, soll er durch die Betrachtung der Bilder in eine andere Welt ver- sinken und seine eigenen Gedanken und Gefühle entdecken.

Von 10. Oktober bis 31. Jänner 2018 sind die Werke Kneidingers im Cafe Kronberg in Scharten ausgestellt. Die Vernissage findet am Freitag, 20. Oktober ab 17 Uhr statt.