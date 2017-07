Alkovener Sommertheater 2017 - Ein Sommernachtstraum

27.07.2017, 01:06 Uhr

Ein Sommernachtstraum





von William ShakespeareÜbersetzung: Rolf WilkenVom

19. August – 8. September 2017

im Kulturtreff. AlkovenZehn Jahre nach „Romeo+Julia“ präsentiert der Alkovener Theaterverein theater.bewusst.sein mit „Ein Sommernachtstraum“ wieder ein Stück von William Shakespeare im Rahmen des Alkovener Sommertheaters. Diese märchenhafte Komödie zählt zu den bekanntesten Werken des berühmten englischen Dramatikers.



Eine Geschichte voller Verwechslungen und Wendungen

Die Geschichte dreht sich um die anstehende Hochzeit des Athener Königs Theseus (dargestellt von Otmar Kraupatz). Eine Gruppe von mehr oder weniger talentierten Handwerkern will zu Ehren der Hochzeit ein Theaterstück einstudieren. Sie treffen sich dabei zur Probe im angrenzenden Zauberwald, wohin sich gleichzeitig auch zwei junge Paare (Sophia Bruckner, Marcel Pölzl, Anna Landertinger, Florian Föger) mit etwas kompliziertem Liebesstatus zurückziehen. Unglücklicherweise geraten alle unfreiwillig in den Ehestreit des Elfenkönigspaares Oberon (Manfred Penninger) und Titania (Monika Prellinger). Und weil der schelmische Puck (Sebastian Kreinecker), ein immer Schabernack treibender Elf, auch seine Finger mit im Spiel hat, wird es ziemlich turbulent für alle Beteiligten.So verwandelt der Theaterverein die Bühne des Kulturtreff. zwischen 19. August und 8. September in eine zauberhafte Welt mit Königen, Elfen, vielen Verwechslungen und einem großen Finale – ein Vergnügen für Jung und Alt.



Termine

Premiere ist am Samstag,, Kulturtreff. Alkoven.26. August, und 27. August (17.00 Uhr), sowie 1., 2., 7. und 8. September, jeweils um 20.00 Uhr.sind im Vorverkauf (Trafik Schatzl, Sparmarkt Aigner, Raiffeisenbank, Sparkasse), bei den Vereinsmitgliedern oder telefonisch unter 0681 / 205 997 10 erhältlich.Vorverkauf: 12,00 €Abendkasse: 14,00 €Ermäßigt (Schüler, Studenten, Menschen mit Beeinträchtigung): 8,00 €