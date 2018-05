220 Rekruten in Eferding angelobt

02.05.2018, 09:57 Uhr

Rund 1.600 Besucher kamen zu Festakt und Leistungsschau

EFERDING (fui). Bei traumhaften Wetter wurden am Eferdinger Stadtplatz 220 Rekruten aus den Kasernen Hörsching, Wels und Ried im Innkreis angelobt. Begrüßt wurde die Truppe von Bürgermeister Severin Mair, der selbst erst vor einem Jahr angelobt wurde. „Das Bundesheer steht für unseren Schutz und für unsere Sicherheit in Österreich. Viel Soldatenglück!“, gab er den jungen Grundwehrdienern mit auf den Weg.Unter den zahlreichen Ehrengästen war auch Landeshauptmann Thomas Stelzer: „Politik und Heer bewahren Wohlstand und Sicherheit.“Stellvertretend für die 220 Rekruten leisteten Daniel Humer aus Prambachkirchen, Rafael Lukatsch aus Hartkirchen, Florian Kerbl aus Wallern und David Biro aus Munderfing den Treueeid an der Standarte der 4. Panzergrenadierbrigade. Nach diesem Höhepunkt beendete die Militärmusik Oberösterreich mit dem „Großen Zapfenstreich des Österreichischen Bundesheeres“ den Festakt.Für regen Andrang sorgte auch die Leistungsschau des Bundesheeres mit Hubschrauber und Panzer. Am Parkplatz des Freibades versammelten sich neben Panzer und Gefechtsfahrzeugen auch Einsatzgerät von Rettung, Polizei und Feuerwehr. Die rund 1.600 Besucher genossen auch Kostproben aus der Truppenküche und informierten sich aus erster Hand.