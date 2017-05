Blutspenden: Der Lebenssaft, den wir alle brauchen

11.05.2017, 00:00 Uhr

BEZIRK (jmi). Action für die Rotkreuz-Helfer in Eferding: Sonden vorbereiten, Teilnehmer aufklären und die Nachbetreuung übernehmen. Danach geht es gleich weiter zur Blutzentrale Linz, wo die Blutkonserven noch in der Nacht und am nächsten Tag kontrolliert und verarbeitet werden. Eine notwendige Arbeit, denn: „Blut ist das einzige lebensrettende Medikament, das sich nicht produzieren lässt. Kunstblut ist noch längst kein richtiger Ersatz – und wird es auch nicht in den nächsten Jahrzehnten sein“, erklärt Franz Puttinger, Leiter des Roten Kreuzes Eferding. Dort, genauso wie in vielen anderen Gemeinden der Region, lädt das Rote Kreuz regelmäßig zu Blutspendeaktionen.

Hilfe, die man auch selbst brauchen kann



Zur Sache: Blutspenden

Auf der Suche nach neuen Spendern ist man ständig: Trotz „guter Teilnehmerzahl“ müssen immer wieder Spender weggeschickt werden. Zudem dürfen einige Blutspenden nicht verwendet werden. Warum? Puttinger verweist auf das Blutsicherheitsgesetz: Patienten, die vorher in bestimmte Regionen, wie etwa Tropengebiete, gereist sind oder Medikamente genommen haben, dürfen nicht zur Spende zugelassen werden. „Das muss man sich so vorstellen: Wenn ein Baby eine Blutkonserve mit Keimen bekommt, kann das schnell lebensbedrohlich werden.“ Blutspenden komme aber nicht nur Empfängern zugute, sondern auch Spendern, wie der RK-Chef betont: „Jeder Blutspender bekommt einen medizinischen Befund, in dem auffällige Werte vermerkt sind. Das hat bereits manchen Menschen geholfen, Erkrankungen früher zu erkennen und besser zu therapieren.“Besonders in den Sommermonaten komme es immer wieder zu Engpässen in der Blutversorgung. Die Erklärung: „Durch Urlaub stehen weniger Leute zur Verfügung. Ebenso, wenn ein Land bereist wurde, wo Krankheiten wie Malaria, Katastrophen oder Seuchengefahr herrschen. Auch einfachere Gründe bestehen: Ein Abend mit 35 Grad lädt nicht gerade zum Spenden ein“, gibt Puttinger zu bedenken. Sein Lösungsvorschlag: den Aufruf erhöhen und an bestehende Blutspender appellieren, Freunde und Bekannte mitzunehmen.Das macht zum Beispiel die Landjugend Eferding, die vergangenes Jahr ihre Mitglieder fleißig mobilisierte, Blut zu spenden. Der örtliche ÖAMTC veranstaltet jährlich die Aktion „Gelbes Blut fürs Rote Kreuz“ – heuer wieder am 20. Juni. „Damit wollen wir erstens auf die Bedeutung des Blutspendens, zweitens auf Gefahren im Reiseverkehr hinweisen. Oberösterreichweit sammeln wir im Schnitt tausend Blutkonserven“, erklärt Daniela Laresser vom ÖAMTC Linz. Der Eferdinger Ortstellenleiter Alois Baschinger fügt hinzu: „Im Schnitt kommen 50 bis 80 Spender bei der Aktion in unsere Dienststelle. Natürlich spenden auch viele unserer Mitarbeiter.“Das freut auch den Eferdinger Rotkreuz-Chef: „Wir sind über jede Gruppierung dankbar, die über Blutspendeaktionen informiert. Es ist nicht einfach, 30, 40 Leute zu motivieren. Das passiert Gott sei Dank immer wieder – dank des Engagements von Landjugend oder ÖAMTC etwa“, erklärt Puttinger.Blut ist ein ganz besonderer Saft, stellte bereits Goethe fest. Das gilt natürlich auch heute noch: Blut ist nach wie vor Notfallmedikament Nummer eins und kann nicht künstlich hergestellt werden. Mehr als 50.000 Blutkonserven werden jährlich benötigt, um alle Krankenhäuser in Oberösterreich mit Blut und Blutprodukten zu versorgen. Gerade mit den steigenden Temperaturen finden sich aber immer weniger Spender. Die Urlaubszeit ist nicht gerade als Blutspendezeit bekannt. Das wissen viele Vereine, Unternehmen und Gruppierungen in unserer Region und greifen den örtlichen Rotkreuzstellen gerne unter die Arme. Durch den Aufruf von Landjugend, ÖAMTC und Co. kann im Nu eine Vielzahl an wichtigen Spendern motiviert und mobilisiert werden. Das ist notwendig, denn was man oft vergisst: Für körperlich Gesunde ist es kein großer Aufwand, hier schnell und direkt anderen Menschen zu helfen. Schließlich kann man nie wissen, ob man nicht selbst einmal diese Hilfe braucht.Das meiste Blut wird für Krebspatienten, Herz-Kreislauf-Kranke und bei Unfällen benötigt. Aufgrund der begrenzten Haltbarkeit von Blutkonserven ist regelmäßiges Spenden notwendig. Dabei gilt es, Folgendes zu beachten:• Spender sollten zwischensein und ein Mindestgewicht von 50 Kilogramm haben.• Man sollte sich. Ein stabiler Blutdruck ist ein Muss.• Vor der Blutspende ausreichend• Amtlichennicht vergessen.• 18. Mai: Pollham, Volksschule, 16–20 Uhr• 30. Mai: Gallspach, Volksschule, 16–20 Uhr• 8. Juni: Alkoven, Pfarrzentrum, 15.30–20.30 UhrWeitere Informationen finden Sie im Internet auf blut.at