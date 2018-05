Das Richtige für Mama

04.05.2018, 08:04 Uhr

Am 13. Mai ist Muttertag, und wer noch das passende Geschenk sucht, wird in der Region fündig.

BEZIRKE (fui). Natürlich hat man Mama das ganze Jahr über gleich lieb. Aber sie freut sich schon sehr, wenn man sich am Muttertag etwas Besonderes einfallen lässt. Vielleicht findet sich das passende Präsent für Mutti bei "Gesund und Genuss" in Grieskirchen. Dort können sich die Kunden an offenen Essigen, Ölen und Tees erfreuen. Außerdem bietet die Inhaberin Petra Watzenböck verschiedene Körperanwendungen, wie Kranio- oder Aromaöl-Behandlungen. „Schöne Dinge von Himmel und Erde“, ebenfalls in Grieskirchen, führt Schmuck, aber auch Räucherwerk und ätherische Öle. Dort findet sich bestimmt das richtige Geschenk für den Muttertag. Damenmoden Hohensinner bietet zum Beispiel eine große Auswahl an modischen Schals und Tüchern – so bleibt Mamas Hals schön warm, falls das Wetter am Sonntag, 13. Mai nicht mitspielt. "LaZia" in Bad Schallerbach bietet hervorragende italienische Spezialitäten, die Mamas Gaumen bestimmt große Freuden bereiten und ein bisschen italienisches Flair in die heimische Küche zaubern.Wenn das Wetter passt, werden am Muttertag natürlich auch gerne Ausflüge gemacht. Zur Stärkung wird zwischendurch eine Jausenstation oder einer der hervorragenden Wirte in der Region aufgesucht.