Der Traum vom Fliegen

11.10.2017, 20:00 Uhr

In Alkoven haben sich Marko Aigelsberger und Eric Pürstinger mit viel Arbeit einen Traum erfüllt

ALKOVEN (fui). Wer hätte gedacht, dass eine unscheinbare Siedlung in Alkoven an den internationalen Flugverkehr angeschlossen ist? Tatsächlich können Luftfahrtbegeisterte hier ihren Traum vom Fliegen ausleben. In Tausenden Arbeitsstunden bauten Marko Aigelsberger und Eric Pürstinger in Eigenregie einen vollwertigen Flugsimulator. Im Nachgebauten Cockpit einer Boeing 737 lassen sich alle erdenklichen Flugsituationen simulieren: Wetter, Jahres- und Tageszeit, Systemausfälle und Funkverkehr. Gleichzeitig wird auch der reale Flugverkehr in das System eingespielt.

Komplettes Boeing 737-Cockpit

"Seit 20 Jahren beschäftige ich mich Flugsimulatoren und bin seit zehn Jahren im Besitz einer Privatpilotenlizenz. Dieses Wissen war ganz hilfreich bei der Konstruktion des Simulators," erklärt Marko Aigelsreiter, der abseits des Cockpits für eine Business-Solutions-Firma tätig ist. Bis auf einige Cockpitinstrumente wurde der komplette Simulator von den beiden selbst gebaut. Angefangen vom Rumpf des Fliegers aus Aluminium, bis zur kompletten Verkabelung der Systeme und acht Hochleistungsrechner. "Vor etwa zehn Jahren stieß ich im Internet auf die ersten Cockpitbauteile – so wurde die Idee eines Simulators geboren. 2013 erfolgte der Spatenstich für unser Simulatorzentrum, dass wir 2015 dann offiziell eröffneten," so Eric Pürstinger, der zweite Mastermind hinter dem Projekt.Empfangen werden die Besucher am "Gate 1", wo dank passender Geräuschkulisse und Lautsprecherdurchsagen sofort Reisestimmung aufkommt. Nach einem Briefing über Flugroute und Wetterlage geht es ins Cockpit. Zusätzlich gibt es noch eine Passagierkabine, wo die Begleitpersonen den Flug miterleben.Sythetic 737Wer sich selbst in die virtuellen Lüfte schwingen und das Ruder eines Düsenjets übernehmen will, erhält weitere Infos online unter: synthetic737.at. Anfragen sind auch telefonisch unter 0699 18027811 oder per Mail an sim@synthetic737.at möglich.