Die Rückkehr des Steinkauz

Bei dieser Exkursion am Mittwoch, den 31. Mai 2017 in St. Marienkirchen/P. erhalten Sie Einblick in den Lebensraum des Steinkauzes.

Most- und Safttrinken fördert die Artenvielfalt! Beim Steinkauz passt diese Aussage ganz genau, denn die kleine Eule lebt und jagt überwiegend auf Streuobstwiesen. Der Bestand des österreichweit vom Aussterben bedrohten Steinkauzes konnte sich im Bezirk Eferding durch entsprechende Schutzmaßnahmen erholen. Die Abendexkursion bietet einen Einblick in den Lebensraum, die Lebensweise und das Brutverhalten dieses Streuobstwiesen-Bewohners. Bitte Fernglas mitnehmen.

Termin: Mittwoch, 31. Mai 2017, 17.30 bis 20.30 UhrTreffpunkt: Gemeindeamt, Kirchenplatz 1, 4076 St. Marienkirchen/P.Kosten: € 9,- / Kinder: freiLeitung: Dr. Albin Lugmair (Biologe)Anmeldung: im Naturpark-Büro (Tel: 07249/47112-25)