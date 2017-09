Kiwanis Eferding mit neuem Präsident

28.09.2017, 11:01 Uhr

Die Eferdinger Kiwanis starten mit einem neuen Präsidium ins neue Clubjahr.

BEZIRK (fui). Mit vollem Elan und neuem Präsidenten starten die Kiwanis Eferding ins neue Clubjahr. Andreas Mathä wurde zum Präsidenten gewählt hat gemeinsam mit Sekretär Rainer Wallisch und Schatzmeister Thomas Eder hat er ein umfangreiches Jahresprogramm ausgearbeitet. Die 32 Mitglieder des Serviceclubs wollen Sozialprojekte für Kinder und Jugendliche in der Region unterstützen. Neben den traditionellen Aktivitäten wie dem Schmiedstraßenfest, der Kellerroas oder dem Eferdinger Schlossadvent, stehen auch zahlreiche Vorträge und Firmenbesuche auf dem Programm.

Seit 25 Jahren besteht der Club in Eferding und hat seitdem mehr als 300.000 Euro an Familien in der Region gespendet. Im Abgelaufenen Clubjahr kamen insgesamt 20.000 Euro an Spenden zusammen, die aus den zahlreichen Aktivitäten der Kiwanis erzielt werden.