Prambachkirchen - Sospiri d’Amore:

Einen klangvollen Gruß mit italienischer Barockmusik gibt es am Vorabend des Muttertages in der Pfarrkirche Prambachkirchen. Am Samstag, den 13. Mai um 19:30 Uhr bietet das Ensemble „Musica Astarte“ – mit der Sopranstimme von Judith Ramerstorfer –unter dem Titel „Sospiri d“Amore diesen musikalischen Genuss. Organisatoren der Veranstaltung sind das Katholische Bildungswerk und der Kulturausschuss.