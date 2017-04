Samareiner Bäuerinnen unterwegs

26.04.2017, 21:11 Uhr

Weiter ging die Fahrt zu "Rosis" Bauernkrapfen nach Tragwein. In der Schauküche wurden uns Tipps und Tricks von Roswitha Lichtenegger gezeigt. Natürlich durfte eine Verkostung mit frischen Bauernkrapfen mit den verschiedensten Marmeladensorten und Kaffee nicht fehlen.

Am späten Nachmittag machten wir Halt bei der Bergkräutergenossenschaft Hirschbach. Im Kreislauf der Natur werden hier Tee, Kräuter und Gewürze auf biologische Art und Weise erzeugt. Nach einem sehr interessantem Rundgang und auch Verkostung einzelner Produkte, deckten sich noch alle mit verschiedenen Teesorten und Gewürzen ein.Zum Abschluss kehrten wir bei der Heimfahrt in der Hofschank am Goaßberg der Familie Peterlehner in Herzogsdorf ein.Ein sehr lehrreicher Ausflug, der von Ortsbäuerin Marianne Greinöcker zusammengestellt wurde.