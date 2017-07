Schweres Unwetter über OÖ

21.07.2017, 08:46 Uhr

Ein heftiges Unwetter sorgte am Donnerstag für etliche Feuerwehreinsätze. In Grieskirchen wurde ein Teil des Stadtzentrums binnen weniger Minuten überflutet.

BEZIRK (fui). Am Abend des 20. Juli zog ein heftiges Unwetter über Oberösterreich und sorgte innerhalb kurzer Zeit für zahlreiche Feuerwehreinsätze. In vier Stunden waren die Feuerwehren in OÖ mit mehr als 2800 Mann zu 652 Einsätzen gerufen. Besonders betroffen waren auch die Bezirke Grieskirchen und Eferding. In Grieskirchen musste die Feuerwehr eine Person befreien, die mit ihrem Auto vom Wasser in einer Unterführung eingeschlossen wurde. Der Roßmarkt in Grieskirchen stand innerhalb kurzer Zeit einen halben Meter unter Wasser. Auch in den umliegenden Gemeinden und im Nachbarbezirk Eferding wurden die Feuerwehren wegen zahlreichen kleinräumigen Überflutungen oder umgestürzten Bäumen gerufen.Fotos: BRS/ Haslberger