Stefan-Fadinger-Gruppe zu Gast in der Samareiner Volksschule

07.05.2018, 09:49 Uhr

Bauernkriegsspiel aufgeführt

In historischer Ausstattung erklärten die Besucher den Kindern, wie verzweifelt die Lage der Bauern damals war und warum und mit welchen Mitteln sie sich zur Wehr setzten. Den Schüler, die das Thema Bauernkrieg in den Wochen davor im Sachunterricht kennenlernten, wurde außerdem eine kurze Einlage aus dem Stück „So wolle Gott uns gnädig sein “ dargeboten. Dieses Bauernkriegsspiel wird von der Stefan-Fadinger-Gruppe St. Agatha alle vier Jahre am Fadingerhof aufgeführt.

Mit dem Wahlspruch der oberösterreichischen Bauern von 1626 „Es muaz seyn“ verabschiedeten sich Augdopler und Rösslhumer, die sich für ihren Besuch in der Schule extra Urlaub genommen hatten, von den beeindruckten Kindern.