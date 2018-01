Alkovener Badmintonteam feierte Auswärtssieg

06.01.2018, 23:50 Uhr

2.Bundesliga hin. Im Auswärtsspiel in Vorchdorf gelang ein überzeugender 5:3Sieg dank überragender Leistungen der Herren im Team.Diebeiden Doppel Lukas Rebhandl/Thomas Hahn und Simon Rebhandl/Richard Wanüberzeugten mit druckvollem Spiel und brachten Alkoven mit 2:0 in Führung. Dannstrapazierte Lukas Rebhandl die Nerven der Teamkolleg/innen und dermitgereisten Fans in seinem Einzel. Nach dem verlorenen ersten Satz hatte er im2.Satz bis 19:19 immer Rückstand. Dann aber konnte er das Match doch noch zuseinen Gunsten drehen und als Winner abtreten. Weniger Probleme hatten dannSimon Rebhandl und Thomas Hahn mit ihren Gegnern. Sie gewannen ihre Einzel klarin 2 Sätzen und fixierten damit den Sieg der Alkovener Mannschaft.Obwohldie beiden Alkovener Damen Maria Steinmann und Isolde Pertl aufopferndkämpften, mussten sie sich letztendlich doch den favorisierten Gastgeberinnengeschlagen geben. Für die Vorchdorfer waren die Erfolge im Dameneinzel,Damendoppel und im Mixed nur noch Kosmetik.TeammanagerFritz Freimüller freute sich riesig über den Erfolg seiner Mannschaft: „Für unszählt dieser Sieg doppelt, wir können damit etwas ruhiger in die Rückrundegehen. Auf diesen Erfolg können wir aufbauen.“