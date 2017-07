Benefizlauf Prambachkirchen: 560 Läufer sporteln für den guten Zweck

18.07.2017, 08:55 Uhr

Beim dritten 12-Stunden-Benefizlauf wurden 14.896 Kilometer zurückgelegt. Das sind 20.000 Euro für die OÖ Kinder-Krebs-Hilfe.

Sieger in den Kategorien

PRAMBACHKIRCHEN. 560 Teilnehmer gingen in diesem Jahr an den Start und ließen mit 14.896 Kilometern in zwölf Stunden hinter sich. Die Motivation war groß: Jeder erlaufene Kilometer beim Prambachkirchner Benefizlauf bedeutet auch Geld für die OÖ Kinder-Krebs-Hilfe. Heuer wurden somit 20.000 Euro gesammelt.Ausgezeichnete Leistungenzeigten Heinz-Jürgen Ressar vom Verein Laufteam Donautal mit 136,768 Kilometern sowie Ulli Felkel mit 119.635 Kilometer: Stockerlplatz beim 12-Stunden-Lauf. Den Sieg in der 6-Stunden-Einzelwertung holten sich Martina Staufer mit 64.155 Kilometern sowie Günter Dieplinger mit 68.598 Kilometern. Die Staffelwertung entschieden die Läufer vom CLR Sauwald Cofain 699 mit 206.019 Kilometern für sich. Ein weiteres Highlight war wieder die sportlich-soziale Leistung der Staffel „Weizenfreunde“. Sie traten mit über 30 Sponsoren an und „erliefen“ an diesem Tag 4.978,41 Euros. Im Kinder-Geschicklichkeitsrennen wetteiferten die 101 NachwuchsläuferInnen im Runden-Sammeln – jede der 1305 Runden bringt 20 Cent für die OÖ. Kinder-Krebs-Hilfe.Fotos: Lebensfreunde Prambachkirchen