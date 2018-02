Erfolge für die Läufer der Gesunden Gemeinde Hartkirchen - Union Fit beim Johannesbad Thermenmarathon in Bad Füssing

07.02.2018, 18:24 Uhr

Auch dieses Jahr waren die Läufer der Gesunden Gemeinde Hartkirchen beim Thermenmarathon in Bad Füssing aktiv und konnten wieder mit einer Medaille heimkehren.

Letztendlich konnte Helmut Wilnauer Platz Zwei in seiner Altersklasse trotz Schnee und Eis durch einen Zielsprint für sich entscheiden.

Dabei ging es um um 4 Hundertstel Sekunden, die ihn vom dritten Platz trennten.Marcus Rathmayr hatte sich erstmals für die gesamte Marathondistanz entschieden und belegte dabei den sensationellen 6. Rang in seiner Altersklasse.Die Läufer der Gesunden Gemeinde - Union Fit haben sich auch für das beginnende Laufjahr bereits wieder viele Ziele gesetzt.Der Marathon in Linz und der Halbmarathon in Wels sind die nächsten sportlichen Highlights der Läufer von Union Fit, aber auch die, welche ungefähr einer Marathonstrecke entspricht, ist für viele Gemeindebürger eine neue Herausforderung, der sie sich stellen möchten.Nähere Infos dazu erhält man ab März am Gemeindeamt Hartkirchen und beim Arbeitskreisleiter der Gesunden Gemeinde Hartkirchen, Herrn DI Dr. Helmut Holl.Langsam Lauftraining der gesunde Gemeinde: jeden Dienstag 18:30Treffpunkt: Gemeindeamt Hartkirchen