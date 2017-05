Niederlage für den JU DynamicOne

03.05.2017, 15:50 Uhr

Dabei setzte es für das Heimteam rund um Trainer Michael Schatzl, das diese Runde ohne Legionäre kämpfte, eine herbe Niederlage.Die Wimpassinger gingen nach der ersten Runde mit 6:1 in Führung, einzig Florian Doppelhammer konnte für die Hartkirchner bis 66kg punkten. Im zweiten Durchgang konnten die Hartkirchner kurzzeitig auf 8:3 durch Florian Doppelhammer und Daniel Hoffmann bis 81kg verkürzen, mussten sich dann aber in den höheren Gewichtsklassen geschlagen geben, was den 11:3 Sieg für die Wimpassinger bedeutete.Der Siegszug für Florian Doppelhammer hält unterdessen mit zwei Siegen gegen den Wimpassinger Martin Morgenbesser weiter an.Durch die ersten Niederlage in der Saison finden sich die Hartkirchner aktuell am 6. Platz wieder.