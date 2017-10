Österreichischer Handballcup in Eferding

Eferding : Sporthalle |

Eferdings Handballerinnen nehmen am Österreichischen Handballcup 2017/18 teil. Am 26. Oktober 2017 um 18:00 Uhr findet die 1. Runde gegen den UHC Eggenburg in der Sporthalle Eferding statt.



Wie bereits in den letzten Jahren, nimmt die Damenmannschaft des Handballclub Eferding auch heuer wieder beim ÖHB-Cup teil.



Das Los fiel auf die Mannschaft des UHC Eggenburg, die in der höchsten Liga in Österreich spielen. Nichts desto trotz, ist man in Eferding voll motiviert und hofft durch zahlreiche und lautstarke Unterstützung den starken Gegnerinnen Paroli bieten zu können.



Anpfiff ist um 18:00 Uhr in der Sporthalle Eferding. Der Eintritt ist FREI!



Der HC Eferding freut sich über zahlreiche Besucher!