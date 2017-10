Polen holen sich erste Skisprung-Plätze in Hinzenbach

02.10.2017, 10:00 Uhr

Beim Skisprungzirkus in Hinzenbach traf sich nicht nur die Weltelite des Skisprungs sondern auch 6.000 Besucher. Die Polen Dawid Kubacki und Piotr Zyla holten sich die ersten beiden Plätze.

HINZENBACH. Die Polen beherrschten das Skisprungevent in Hinzenbach: Dawid Kubacki sicherte sich mit 94,5 Metern vor Landsmann Piotr Zyla (92,5 Meter) den ersten Platz. Der dritte Rang ging an Roman Koudelka mit 90,5 Metern. Bester Österreicher wurde Stefan Kraft mit Platz 9. Die Lokalmatadore Michael Hayböck und Thomas Schiffner flogen auf die Plätze 18 und 28.Das Event lockte auch 6.000 Besucher in die Energie AG Arena Hinzenbach. Auch Profis waren als Zuschauer am Start: Andreas Goldberger, Jacqueline Seifriedsberger und der frühere Skispringer Lukas Müller drückten den Österreichern die Daumen. Der Red Bull Salzburg-Kicker und japanische Nationalteamspieler Takumi Minamino war ebenso unter den Gästen in der Energie AG Arena Hinzenbach wie Landeshauptmann Thomas Stelzer, LH-Stv. Michael Strugl, Landesrätin Brigit Gerstorfer, Ex-Bundesministerin Gabriele Heinisch-Hosek, die Landtagsabgeordneten Jürgen Höckner, Sabine Binder, Günter Pröller und Ex-LH-Stv. Reinhold Entholzer. Vom ÖSV durfte Hausherr UVB Hinzenbach-Präsident Bernhard Zauner Sportdirektor Hans Pum, Landesskiverbands-Präsident Friedrich Niederndorfer und seinen Vize Kurt Steinkogler, FIS Renndirektor Walter Hofer und den Sportlichen Leiter Ernst Vettori begrüßen.