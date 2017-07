AK-Präsident Johann Kalliauer besucht Toferer in Eferding

27.07.2017, 09:28 Uhr

Der Präsident der Arbeiterkammer sprach mit den Beschäftigten.

EFERDING (fui). Arbeiterkammer-Präsident Johann Kalliauer besuchte die Firma Alfred Toferer in Eferding. Im Rahmen der Betriebsbesichtigung unterhielt sich Kalliauer mit den Angestellten des Betriebs über ihre Arbeitsbedingungen. „Engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sichern den Erfolg des Unternehmens und letztlich die Arbeitsplätze in der Region“, so der AK-Präsident. Das Autohaus Toferer beschäftigt in Eferding knapp 100 Mitarbeiter.