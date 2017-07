Genug Zeit für Familie

20.07.2017, 10:00 Uhr

Lassen sich Arbeit und Familie gut vereinbaren, profitieren Mitarbeiter und Unternehmen.

BEZIRK (fui). Von familienfreundlichen Maßnahmen profitieren die Mitarbeiter und auch die Unternehmen selbst. Wir haben uns angesehen, wie Familienfreundlichkeit bei den regionalen Betrieben aussieht."Wir bei AV Stumpfl versuchen in der Tat, so familienfreundlich wie möglich zu sein. In einigen Fällen arbeiten übrigens bereits zwei Generationen derselben Familie bei uns – und ich meine damit natürlich nicht nur unsere Geschäftsführung", erklärt Hans Stucken, Marketingleiter bei AV Stumpfl. "Eine wesentliche Maßnahme ist die generelle Gleitzeitregelung, welche die unterschiedlichen Bedürfnisse der Mitarbeiter unterstützt. Zudem wurde die Anzahl der Sonderurlaubstage für Väter bei der Geburt eines Kindes von einem auf drei Tage verlängert", so Stucken weiter. In besonderen Fällen bietet das Unternehmen auch Home-Office-Regelungen und macht jedes Jahr ab 22. Dezember Betriebsurlaub, um das familiäre Zusammensein während der Feiertage zu stärken.„Ein wesentlicher Aspekt bei der Mitarbeitermotivation ist neben gesunden Arbeitsplätzen und attraktiven Karrierechancen auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Dafür ist eine langjährige, kontinuierliche Arbeit mit vielen Aktivitäten notwendig“, meint Herbert Wagner, Vice President Human Resources & IT bei Pöttinger. Der Grieskirchner Betrieb bietet seinen Mitarbeitern verschiedene Modelle, die von Väterkarenz und Papamonat bis hin zu vielfältigen Individuallösungen nach der Karenz reichen. Mit flexiblen Arbeitszeiten kommt auch Optiker Aigner in Grieskirchen seinen Mitarbeitern entgegen. Eigenständige Aufgabenbereiche und die Einbindung in Entscheidungsprozesse sollen das Familienleben erleichtern. Auch zu Weihnachtsfeiern und Betriebsausflügen können die Angestellten von ihren Familien begleitet werden.