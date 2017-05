Wirtschaft, Autos und Zeitmanagement

07.05.2017, 17:09 Uhr

Unternehmertreff bei Firma Toferer

Nächster Unternehmerabend im Herbst

Nur wenige Tage nach der offiziellen Eröffnung lud die Familie Toferer die Mitglieder vom Wirtschaftsbund Eferding & Umgebung zu Betriebsbesichtigung. Bei einer Spezialführung durch alle Abteilungen erhielten die rund 50 Teilnehmer einen interessanten Einblick in das Betriebsgeschehen von VW-Audi Toferer.Tips für Führungskräfte gab es anschließend beim Vortrag von August F. Pichler zum Thema „Die größten Fallen im Zeitmanagement“. Beim gemütlichen Ausklang wurden interessante Gespräche geführt und manche Geschäftskontakte neu geknüpft.Obmann Christian Prechtl plant bereits den nächsten Unternehmerabend im Herbst und lädt gleichzeitig zum Unternehmerstammtisch am Dienstag, 6. Juni um 19:30 ins Restaurant Brummeier in Eferding ein.