Die Faschingsgilde Loretto mit ihrer Präsidentin Brigitte Kreminger, dem Vizepräsident Thomas Tiwald, dem Schatzmeister Georg Kreminger, der Vizeschatzmeisterin Eva Peck sowie vielen Eltern und Gardemädchen, haben am 22.8.2020 eine Pustzafahrt mit Drescher Touristik & Line von Mörbisch nach Illmitz und retour unternommen. Auch die bekannte Künstlerin Heidi Tschank mit Gatten, Mitglieder der Faschingsgilde, haben sich dem Ausflug angeschlossen. Bei traumhaftem Sonnenschein und einer Temperatur von 31°C begann die Fahrt um 10.30 Uhr in Mörbisch. Am Ufer von Illmitz erwartete die Teilnehmer schon die Pferdekutsche, die alle nach Illmitz brachte. Während der Fahrt erfuhr man sehr viel interessante Geschichten und Wissenswertes über das Gebiet. In Illmitz stärkte sich die FG Loretto im Winzerhof Gangl. Der Hunger war groß und die üppige Brettljause hat allen geschmeckt. Nach der Stärkung ging die Kutschenfahrt retour zum Schiff und endete wieder in Mörbisch. Alle haben Dank der perfekten Organisation von Drescher Touristik einen perfekten Tag verbracht.