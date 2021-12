Spannung garantiert mit „THE KING’S MAN – THE BEGINNING“

Die schlimmsten Tyrannen und kriminellen Masterminds der Menschheitsgeschichte schmieden gemeinsam den Plan, mit einem Krieg Millionen Menschen weltweit auszulöschen. Nur ein Mann kann sich ihnen in einem Wettlauf gegen die Zeit stellen. Erleben Sie die atemberaubende Entstehungsgeschichte des allerersten unabhängigen Geheimdienstes. Sie sind smart, stilvoll und beherrschen jeden noch so ausgefallenen Trick: in THE KING’S MAN – THE BEGINNING kommen am 06. Jänner 2022 die außergewöhnlichsten Geheimagenten der Welt zurück auf die große Leinwand!

Regisseur Matthew Vaughn („Kingsman 1+2“, „X-Men: Erste Entscheidung“) fesselt nicht nur mit jeder Menge Einfallsreichtum, grandioser Action und gewohntem Augenzwinkern, sondern auch mit einem beeindruckenden Cast: Der Oscar®-nominierte Ralph Fiennes („James Bond 007: Keine Zeit zu Sterben“) als Geheimdienst-Chef, der vielseitige Rhys Ifans („Alice im Wunderland: Hinter den Spiegeln“) als Rasputin, die Agenten-erprobte Gemma Arterton („James Bond 007 – Ein Quantum Trost“) als Polly sowie Matthew Goode („Watchmen: Die Wächter“) als Captain Morton und Newcomer Harris Dickinson („Maleficent: Mächte der Finsternis“) als Conrad. In weiteren Rollen spielen Tom Hollander („Bohemian Rhapsody“), Djimon Hounsou („Captain Marvel“), Charles Dance(„Game of Thrones: Das Lied von Eis und Feuer“) und die deutschen Schauspieler Daniel Brühl („The First Avenger: Civil War“) und Alexandra Maria Lara („Geostorm“).

Regie: Matthew Vaughn

Mit Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Brühl, Djimon Hounsou und Charles Dance

Österreichischer Kinostart: 06. Jänner 2022

Im Verleih von The Walt Disney Company Austria

Gewinnspiel



Mach' jetzt bei unserer Verlosung mit und hab' die Chance auf das ultimative „THE KING’S MAN – THE BEGINNING“-Fan-Package bestehend aus einem T-Shirt, einer Kappe und einem Regenschirm! Einfach hier unten auf "Teilnehmen" klicken - viel Glück!

Gewinne das ultimative "THE KING’S MAN – THE BEGINNING"-Fan-Package!