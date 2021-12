Diäten gibt es wie Sand am Meer, wirklich funktionieren tun aber nur wenige. Beim Gewichtsverlust nachhaltig unterstützen können die sechs medizinischen Methoden von abnehmen.at

1. Ernährungsplan

Wer Gewicht verlieren will, sollte zunächst an seiner Ernährung arbeiten. Denn diese bestimmt am Ende des Tages, wie viele Kalorien der eigene Körper bekommt. Um diese zu drosseln und zu regulieren, empfehlen Ärzte und Diätexperten einen medizinischen Ernährungsplan. In diesem wird unter anderem festgehalten, welche Lebensmittel wann konsumiert werden dürfen und vor allem, welche Speisen auf jeden Fall vermieden werden müssen.

2. Bewegungsplan

Klar ist aber auch: Ohne Bewegung geht im wahrsten Sinne des Wortes gar nichts in Richtung Gewichtsverlust. Dass das nicht für jeden einfach ist, ist logisch – vor allem wenn etwa ein Übergewicht jeden Schritt zur Qual macht. Helfen kann jedoch ein medizinischer Bewegungsplan. Bereits 150 Minuten Bewegung in der Woche – also rund 20 Minuten am Tag – helfen dabei, Gewicht zu verlieren. Außerdem kann körperliche Ertüchtigung von Essen aus Langeweile und Heißhungerattacken ablenken.

3. Ersatzproduke

Wer auf Zwischenmahlzeiten nicht verzichten kann, dem oder der können sogenannte Ersatzprodukte helfen. Diese gibt es zum Beispiel in Form von Riegeln oder Pulvern und haben weniger Kohlenhydrate, dafür aber reichlich Vitamine und Nährstoffe. Sie unterstützen dabei, die Kalorienzufuhr trotz Zwischenmahlzeiten niedrig zu halten.

4. Psychologische Betreuung

Oft liegt die Ursache für Übergewicht auch in der Psyche begraben: Traumata, Angststörungen oder Depressionen können mitunter zu einer sogenannten Esssucht führen. Betroffene versuchen dann, psychische Leiden mit Essen zu bekämpfen. Wenn das der Fall ist, sollte unbedingt eine professionelle psychologische Betreuung in Anspruch genommen werden.

5. Medikamente zum Abnehmen

Ist der Esszwang zu stark, gibt es sogenannte "Anti-Übergewicht-Medikamente" in Form von Spritzen und Tabletten. Sie reduzieren das Hungergefühl sowie den Appetit und sichern eine schnelle Sättigung. Die Medikamente sind rezeptpflichtig und können dabei helfen, einen nachhaltigen Gewichtsverlust zu erreichen.

6. Chirurgischer Eingriff

Wer trotz medizinischen Plänen, Ersatzprodukten und Medikamenten keine Erfolge beim Gewichtsverlust erzielt, kann das Aufnahmevolumen des Magens mithilfe eines chirurgischen Eingriffs verkleinern und so sprichwörtlich weniger Platz im Körper für Essen schaffen. Die sogenannte "Anti-Adipositas-Chirurgie" kann stark adipösen Menschen helfen, ihr Gewicht in den Griff zu bekommen.

Abnehmen mit dem Arzt

Gut beraten ist man beim Vorhaben Abnehmen jedenfalls immer mit einer professionellen medizinischen Beratung durch einen Arzt. Bei der Suche nach dem richtigen Mediziner für sich, hilft etwa die Homepage arzt-finden.at