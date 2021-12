Wellness für Zuhause: Herrlich duftende Winterbadesalze



Ein wahrer Seelenwärmer in der kalten Jahreszeit - mit diesen natürlichen Badesalzen wird dein nächster Spa-Wellness-Tag noch entspannender!

Badesalz #1: Hol' dir den Duft des Waldes nachhause

Die abgefallenen Nadeln des Weihnachtsbaums oder Adventkranzes können super verwertet werden! Tannennadeln enthalten ätherische Öle, wirken bei einer Erkältung schleimlösend und befreien die verstopfte Nase. Zudem duften sie herrlich nach einem Spaziergang im Wald und geben dem Badewasser eine tolle Farbe!

Du brauchst:

Ein sauberes (Marmeladen-)Glas mit Deckel

Tannennadeln

Ca. 200 g grobes Totes Meer Badesalz (in der Drogerie erhältlich)

Optional: ein paar Tropfen eines ätherischen Öls (z.B. Lavendel)

So einfach geht's:

Gib alle Zutaten in eine Schüssel, vermische diese gut und fülle dann das Badesalz in das saubere Glas. Wenn du das DIY Tannennadel-Badesalz verschenken möchtest, kannst du ein schönes Geschenkband um das Glas binden, mit einer Schleife verschließen und einen kleinen Tannenzweig hineinstecken.

Badesalz #2: Besonders pflegend mit Kokosöl, Honig und Vanille

Umhüllt von exotischer Vanille und süßem Honig lässt es sich noch besser in die Badewanne einkuscheln! Das reichhaltige Kokosöl ist besonders bei trockener Haut gut geeignet und spendet Feuchtigkeit.

Du brauchst:

Ein sauberes (Marmeladen-)Glas mit Deckel

Ca. 200 g grobes Totes Meer Badesalz (in der Drogerie erhältlich)

1 EL Natron

1 EL Kokosöl

75 g Honig

5 Tropfen naturreines ätherisches Vanilleöl

So einfach geht's:

Vermische das grobe Meersalz mit Natron. Schmelze dann das Kokosöl gemeinsam mit dem Honig vorsichtig in einem Topf auf dem Ofen oder auf niedrigster Stufe in der Mikrowelle in einem mikrowellengeeignetem Gefäß. Gib' dann das Vanilleöl und das Salz hinzu und rühre gut um. Zuletzt fülle die fertige Badesalz-Mischung in das Glas und verschließe es. Damit das Salz die ätherischen Öle gut aufnehmen kann, lasse das Glas mindestens einen Tag stehen.

Herrlich duftend nach süßem Honig und exotischer Vanille!

Foto: Symbolbild: www.freepik.com

hochgeladen von Julia Hahnekamp

