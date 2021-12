Schneeflockenwalzer

Hurtig tanzen die Flockenkinder zur Erde nieder. Es ist schon fast Winter und Schnee bedeckt die Stadt mit einer dicken weißen Decke. In den Fenstern funkeln Kerzenlichter. Auch im Schulhaus ist am Morgen die erste Kerze am Adventkranz angezündet worden. Dabei hat die Frau Direktorin verkündet, dass es heuer wieder eine Weihnachtsaufführung geben wird, an der sich alle Klassen beteiligen sollen.

Wie sich da die Kinder freuen! Im ganzen Schulhaus lacht und quickt es. Alle sind furchtbar aufgeregt. "Vielleicht darf ich diesmal endlich mitspielen!" fleht Laura insgeheim und drückt sich selber ganz fest die Daumen. Mit einer Sprechrolle auf der Bühne stehen und vielleicht sogar dazu auch noch tanzen ist Lauras größter Traum.

Aber Laura ist arm. Ihre Mutter hat keine Zeit, um mit ihr zu lernen und kein Geld um sie zu fördern. Die drei Jobs, die sie nebeneinander macht, um sich und ihre kleine Tochter durchzubringen, fordern ihre ganze Kraft. Daher hat die träumerische Laura auch gleich mal eine Ehrenrunde in der ersten Klasse gedreht. Die anderen Kinder hänseln sie, weil ihre Kleider alt sind und sie oft mit Flecken drauf in die Schule kommt. Wenn Laura jemand forsch anspricht, beginnt sie noch dazu zu stottern.

"Gerda, Kurt, Elmer und Lisa - ihr bekommt die Sprechrollen im ersten Aufzug" verkündet die Lehrerin wenig später in der Klasse. "Ben, Ulli, Mia, Lars und Lotte - mit euch studiere ich ein Weihnachtslied ein..." Einer nach dem anderen wird eingeteilt. Nur Laura bleibt wieder einmal über. "Und du Laura, bist für die Requisiten verantwortlich! Ich hoffe, du schaffst es diesmal, dich genügend zu konzentrieren!"

Es kostet Laura große Mühe, die Tränen zurückzuhalten. Ihr Traum ist wieder einmal wie eine große schillernde Seifenblase zerplatzt.

Auf dem Nachhauseweg trödelt Laura noch mehr als sonst. Immer wieder bleibt sie stehen, stampfe mit dem Fuß auf, tritt gegen Mülleimer und kickt die dicken Schneehauben von Mauern und Sträuchern. "Liebes Christkind!" schluchzt das Mädchen. Du warst doch auch arm! Kannst du mir nicht ein klitzekleines bisschen helfen - auch wenn noch nicht Weihnachten ist?"

Da bleibt Lauras Blick an den wirbelnden Schneeflocken hängen, die lustig zur Erde tanzen und alles in Weiß hüllen. Zwei klitzekleine Flockenkinder setzen sich sogar vorwitzig auf ihre frostrote Nasenspitze. „Oh diese Schneeflocken!“ Wie sie die lustigen Flockenkinder liebte! Ach wär sie nur auch so ein Flockenkind und könnte tanzen und fröhlich durch die Luft wirbeln!" Laura hat diesen Gedanken kaum zu Ende gedacht, als sie plötzlich von einer unbändigen Freude und Leichtigkeit erfasst wird. Wie die Schneeflocken fängt sie an zu tanzen, springen und toben, bis sie selbst wie ein kleiner Schneesturm durch die Luft wirbelt. Ohne es zu merken, hat Laura vor der Ballettschule Halt gemacht. Am Fenster steht Direktorin Irina Varenkova - ehemalige Prima Ballerina des russischen Staatsballetts. Gebannt verfolgt die Grand Dame des Balletts, wie dieses fremde Mädchen mit einer leichtfüßigen Eleganz, die sie bisher nur bei einer Handvoll ihrer Schüler gesehen hatte, über den eisigen Gehsteig wirbelt. Lauras fließende Bewegungen und die plötzlich so anmutige Haltung, tun der Direktorin in der Seele wohl. Schnell schlüpft sie in einen warmen Umhang und eilt hinaus auf die Straße.

"Willst du zu uns in die Ballettschule kommen?" spricht sie das Mädchen an, das durch die Worte der fremden Frau zu einem bewegungslosen Eiszapfen erstarrt. "I .. I... Ich.. wü.. würde fu… furchtbar gern! A .. Aber... i… ich kann n n nicht... - wir sind arm..." Wissend nickt die Direktorin mit dem Kopf. Anscheinend handelte es sich bei diesem Mädchen um eines jener großen Talente, über die man nur durch Zufall stolpert - denen aber durch die richtige Betreuung eine große Zukunft bevor stand...

"Glaubst du an Wunder?" fragt die fremde Frau sie wieder. Misstrauisch sieht Laura sie von der Seite an. "Gestern Nachmittag bekam ich von einem reichen Gönner, eine größere Summe Geld, mit der Bitte, damit bedürftige Talente zu fördern.“

Während die Direktorin ihren neuen Schützling mit in die Kanzlei nimmt, nimmt Laura die tanzenden kleinen Schneeflocken wie in Zeitlupe wahr - fast kann sie hören, wie sie lachen und ihr Ermutigungen zurufen: "Kleine Laura!" tönt es da durch ihr Inneres. "Siehst du, wie leicht das Leben sein kann! Denk nur fest an uns, dann fällt alles Schwere von dir ab!"

Und so wurde – wie durch ein Wunder - von jenem Tag an alles gut für die kleine Laura. Als sie viele Jahre später an einem ähnlichen Wintertag ihr großes Debüt im Schneeflockenwalzer aus der Nussknacker Suite gibt und ihr beim Weg zum Opernhaus die geliebten Flockenkinder auf der kalten Nasenspitze herumtanzen, beginnt sie wie damals zu tanzen - so leicht und glücklich fühlt sie sich. "Toi Toi Toi, kleine Schwester!" rufen ihr die Schneeflöckchen fröhlich zu. "Und jetzt ab mit dir ins Opernhaus… Zeig den Menschen, wie leicht und unbeschwert das Leben sein kann!"

Geschichte von Regionautin Anita Buchriegler



