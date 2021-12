Weihnachten mit deinem Vierbeiner

Besonders in der Advent- und Weihnachtszeit lauern für unsere Fellnasen Gefahren aller Art. Damit diese besinnliche Zeit auch nicht von einer Notaufnahme in der Tierklinik unterbrochen wird, hier eine Checkliste, was zu beachten ist, damit die Vierbeiner sicher sind.

Bei Kerzen gilt es zu beachten, dass diese nicht in Höhe des Hundes (oder seines Schwanzes) aufgestellt werden, da die Tierchen die Hitze meist erst zu spät bemerken und es so zu starken Verbrennungen kommen kann. LED-Kerzen sind hier eine ideale Alternative.

aus Glas oder Porzellan könnte vom Baum fallen und den Hund verletzen. Alternativ auf Holz-, Stroh- oder unzerbrechliche Plastikkugeln zurückgreifen. Auch der Christbaum selbst und der Adventkranz birgen leider einige Gefahren. Die Tannennadeln enthalten ätherische Öle und sind giftig. Ebenso sollte darauf geachtet werden, dass der Hund das Baumwasser nicht trinkt, an den Zweigen nicht knabbert oder am Baumharz leckt. Am besten ist es, den Vierbeiner nie unbeaufsichtigt in der Nähe des Christbaums zu lassen.

