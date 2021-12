Weniger ist mehr - Tipps für ein nachhaltiges Weihnachtsfest

Die Weihnachtszeit ist in jedem Jahr etwas ganz Besonderes. Doch heuer ist sie außergewöhnlich: Unser gewohnter Alltag wird auf die Probe gestellt, die Maßnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus greifen in unser Leben ein. Nutzen wir deshalb gerade jetzt die Vorweihnachtszeit, um wieder achtsamer mit uns selbst und anderen zu sein. Schenken wir uns eine Zeit der Besinnlichkeit, der Ruhe und der Gemütlichkeit.

Weihnachtsdekoration aus der Natur

Halten Sie bei winterlich, vorweihnachtlichen Spaziergängen die Augen offen – der Vorrat an Naturmaterialien zum Dekorieren ist reichlich vorhanden. Zapfen von Fichte, Lärche und Tanne, Moos in seinen vielfältigen Formen und Grünschattierungen, knorrige verwachsene Äste, Eichensamen und wilde Kastanien – all diese wundervollen Dinge aus der Natur sorgen für eine gemütliche weihnachtliche Stimmung.

Das Weihnachtsessen

Machen Sie sich Gedanken über das Festmahl. Könnten Sie es dieses Jahr bewusster gestalten, ohne großen Aufwand? Zum Beispiel mit regionalem Gemüse, selbstgemachtem Gebäck oder Zutaten aus biologischem Anbau. Wenn es zu Weihnachten Fleisch gibt, haltet Ausschau nach hochwertigem Bio-Fleisch aus tiergerechter und regionaler Haltung. Wenn Fisch auf den Tisch kommt, achtet auf Bio- und Umweltsiegel wie MSC oder ASC. Jeder noch so kleine Schritt sorgt für eine positive Veränderung.

Der Christbaum

Bereits bei der Auswahl des Weihnachtsbaums können Sie die Umwelt schonen. Bei Bäumen aus biologischem Anbau wurde auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel verzichtet. Stammt der Baum aus der Region, hat er kurze Transportwege hinter sich, wodurch weniger Co2-Emissionen entstehen.

Geschenke mit Sinn

Wer ganz auf Materielles verzichten und so wertvolle Ressourcen schonen möchte, kann Zeit schenken. Ein gemeinsamer Besuch im Zoo, ein Wanderausflug oder ein selbst gekochtes Essen machen Schenkenden und Beschenkten Freude. Auch Mitglied- oder Patenschaften sind ein sinnvolles Geschenk.

Umweltschonend zu den Verwandten

Anstatt jede Fahrt mit dem Auto zurückzulegen, lassen sich viele Weihnachtsbesuche auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder zu Fuß erledigen. Verwandten- und Bekanntenbesuche rund um die Festtage werden so zum Ausflug und schonen gleichzeitig die Umwelt.

Verpackung

Nach den Feiertagen quillen Mistkübel über – auch wegen des Geschenkpapiers. Doch es gibt Alternativen: Machen Sie ein Geschenk zur Verpackung, in dem Sie z. B. ein Buch in ein Geschirrtuch einpacken. Selbstproduziertes macht sich in geschmückten Einmachgläsern gut. Aus Zeitungspapier lassen sich originelle Collagen fertigen, mit Serviettentechnik behübscht man Baumwolltaschen.

Umweltfreundlicher Kerzenschein

Empfehlenswert sind Kerzen aus Bienenwachs in Bioqualität. Zudem sehen sie besonders schön aus. Beim Kauf unbedingt auf Kerzen mit RAL-Gütezeichen achten. Es setzt gesundheits- und umweltorientierte Grenzwerte für Inhaltsstoffe, Dochte und Lacke.

Mit Teelichtern bleibt oft jede Menge umweltbelastendes Aluminium zurück. Daher sollte man zu Teelichtern ohne Alu greifen, um sie in wiederbefüllbare Glasschalen zu geben.

Kerzen aus Bienenwachs

