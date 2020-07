Am vergangenen Wochenende fand der „Celtic Warrior Dirtrun 2020“ in Zillingtal statt.

ZILLINGTAL. Viele Sportbegeisterte durften sich auch im heurigen Jahr wieder auf den schweißtreibenden Celtic Warrior Dirtrun freuen. Weder die anstrengenden Hindernisse, noch Schlamm und Regen hielten die Teilnehmer davon ab, ihr Bestes zu geben und den Lauf zu bestreiten.

Programm

Bereits am Freitag wurde mit der ersten Disziplin, nämlich dem „Celtic Sprint“, begonnen. Am Samstag folgte der 8-Stunden-Lauf. Diesen konnte man entweder alleine absolvieren, zu zweit oder zu viert. Zur Veranschaulichung: Als Vierergruppe musste sich jeder Läufer zwei Stunden lang durch den Schlamm und zahlreiche Hindernisse kämpfen, bevor das nächste Teammitglied an die Reihe kam - als Einzelläufer musste man alleine alle acht Stunden Vollgas geben.

Verpflegung

An beiden Tagen des Geschehens konnte man sich im Start- beziehungsweise Zielbereich mit Getränken und Speisen stärken. Auch auf der Laufstrecke wurden die fleißigen Sportler mit Wasser uns isotonischen Drinks versorgt. Die Besucher hatten einen einwandfreien Ausblick auf das Spektakel. Das gesamte Gelände bot viel Platz für alle Zuschauer und auch tierische Begleiter.

Hindernisse

Die Männer und Frauen liefen nicht nur zahlreiche Kilometer, sondern überwanden auch etliche Hindernisse auf dem Weg. Riesige Holzwände, Stahlgerüste und tiefe Gräben galt es zu bezwingen. Ebenfalls führte die Laufstrecke durch den Zillingtaler-Bach, vor Schlamm und kaltem Wasser durfte man sich also nicht fürchten.