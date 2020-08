Das Team des SeneCura Sozialzentrums in Rust lud die Bewohner zum Heurigen in den eigenen vier Wänden.

RUST. Traditionelle Schmankerl, weißer Spritzer und zünftige Musik warteten auf die Senioren beim gemütlichen Beisammensein im Heurigen-Stil im hauseigenen Saal, der eigens für den besonderen Nachmittag dekoriert wurde.

Den Bewohnern konnte man die gute Laune ansehen und sie ließen den fidelen Nachmittag gemütlich ausklingen. „Ich bin früher immer sehr gerne in den Weinbergen gewandert und habe dort die Buschenschanken besucht. Heute bin ich leider nicht mehr so mobil, daher freut es mich sehr, dass ich auch hier noch in den Genuss eines Heurigennachmittages kommen kann“, freut sich Hermann Titzer, Bewohner des Sozialzentrums.

Ein Zuhause im Weingebiet



Da das Sozialzentrum in unmittelbarer Nähe des Neusiedlersees inmitten eines Weinbaugebietes liegt, bietet es sich an, mit den Bewohnern die regionalen Spezialitäten der Umgebung zu verkosten. So gab es Brötchen mit Grammelschmalz und Zwiebeln sowie wahlweise Weißwein gespritzt oder frisch gepresster Traubensaft direkt aus der Umgebung. Denn SeneCura legt auch Wert auf Saisonalität und Regionalität der Lebensmittel und unterstützt dadurch lokale Unternehmen.